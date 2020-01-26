Милош от нас не отходил! - псковичка рассказала об участии в программе Малахова, посвященной фильму «Холоп»

Псковские актеры массовых сцен фильма «Холоп» вместе посмотрели программу «Привет, Андрей», участниками которой они стали. Как рассказала «Псковской правде» актриса массовых сцен Светлана Пантелеева, передача стала прекрасным поводом снова собраться вместе. Программу они смотрели дома у одного из актеров «массовки», а после просмотра отвечали на многочисленные звонки друзей и знакомых.



«Столько отзывов, звонков было! - делится впечатлениями Светлана Пантелеева. - Мне даже видео фрагмента передачи прислали родственники с Урала. Специально для меня записали!» По словам Светланы, от съемок в программе Андрея Малахова у всех осталась масса впечатлений. «Программа снималась на киностудии им. Горького. Мы впервые там побывали. Встретили нас очень дружелюбно. Андрей Малахов предложил нам всем вместе сфотографироваться», - рассказывает она.



Участников программы пригласили в гримерку, где помогли им подготовиться к съемкам. «Нам помогли с укладкой волос и немного подкрасили», - вспоминает Светлана. Появление псковских актеров массовых сцен было сюрпризом для приглашенного в студию звездного состава фильма «Холоп». «Мы волновались очень. Какие вопросы нам будут задавать, мы не знали, но нам сказали, что на все вопросы мы сможем ответить».

