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Культура

Милош от нас не отходил! - псковичка рассказала об участии в программе Малахова, посвященной фильму «Холоп»

26 января 2020 года, 16:27

Псковские актеры массовых сцен фильма «Холоп» вместе посмотрели программу «Привет, Андрей», участниками которой они стали. Как рассказала «Псковской правде» актриса массовых сцен Светлана Пантелеева, передача стала прекрасным поводом снова собраться вместе. Программу они смотрели дома у одного из актеров «массовки», а после просмотра отвечали на многочисленные звонки друзей и знакомых.


Милош от нас не отходил! - псковичка рассказала об участии в программе Малахова, посвященной фильму «Холоп»
Псковичи на съемочной площадке программы «Привет, Андрей»
Фото из личного архива Светланы Пантелеевой

«Столько отзывов, звонков было! - делится впечатлениями Светлана Пантелеева. - Мне даже видео фрагмента передачи прислали родственники с Урала. Специально для меня записали!»

По словам Светланы, от съемок в программе Андрея Малахова у всех осталась масса впечатлений. «Программа снималась на киностудии им. Горького. Мы впервые там побывали. Встретили нас очень дружелюбно. Андрей Малахов предложил нам всем вместе сфотографироваться», - рассказывает она.


Милош от нас не отходил! - псковичка рассказала об участии в программе Малахова, посвященной фильму «Холоп»
Псковичей пригласили на вечернее шоу Андрея Малахова
Фото из личного архива Светланы Пантелеевой

Участников программы пригласили в гримерку, где помогли им подготовиться к съемкам. «Нам помогли с укладкой волос и немного подкрасили», - вспоминает Светлана.

Появление псковских актеров массовых сцен было сюрпризом для приглашенного в студию звездного состава фильма «Холоп». «Мы волновались очень. Какие вопросы нам будут задавать, мы не знали, но нам сказали, что на все вопросы мы сможем ответить».


Милош от нас не отходил! - псковичка рассказала об участии в программе Малахова, посвященной фильму «Холоп»
В коридорах киностудии им. Горького
Фото из личного архива Светланы Пантелеевой

Правда, сразу после съемок псковичам пришлось покинуть студию, чтобы не опоздать на поезд. «Нам предлагали остаться — вместе попробовать торт, который мы привезли. Но уже нужно было ехать на поезд. Поэтому немного времени было, и Милош от нас вообще не отходил», - говорит Светлана.

Напомним, что 25 января в программе «Привет, Андрей!» приняли участие псковичи - актеры массовых сцен фильма «Холоп». На съемки псковичи привезли торт в форме тарелки, которая разбивается в первый день съемок. Таким же тортом они угощали актеров и съемочную группу на празднике в честь пятисотого кадра, который прошел во время съемок фильма в 2018 году.

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