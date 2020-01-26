За непристегнутые ремни в школьных поездках теперь будут штрафовать сопровождающего

несены изменения в правила организованной перевозки детей автобусами. Как сообщили «Псковской правде» в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, правила контретизируют обязанности сопровождающего. Теперь сопровождающий, а не водитель автобуса, отвечает за использование детьми ремней безопасности. Он обеспечивает порядок в салоне и не допускает подъем детей с мест и передвижение их по салону в пути следования.

Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не допускается.

Изменения также затронули требования использования ремней безопасности в автобусах. С 1 октября 2019 года осуществлять организованную перевозку группы детей допускается только в автобусах, оснащенных ремнями безопасности. Использовать ремни безопасности необходимо как междугородних и пригородных поездках, так и в поездках по городу. Раньше такое требование в правилах организованных перевозок групп детей отсутствовало.

Напомним, что под организованной перевозкой группы детей понимается перевозка группы детей численностью восемь и более человек без их родителей или законных представителей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству. За нарушения требований к организованной перевозке групп детей автобусами статьей 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность как водителей транспортных средств, так и должностных лиц, отвечающих за перевозку, и юридических лиц.