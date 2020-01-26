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Общество

Полистовский заповедник приглашает волонтеров колоть дрова

26 января 2020 года, 11:24

Полистовский заповедник приглашает волонтеров. Как сообщается в группе заповедника в соцсети «Вконтакте», помощь добровольцев нужна в расколке и укладке дров.

«В деревне Гоголево Локнянского района, где расположен гостевой дом заповедника и откуда начинаются экскурсии, проживают пожилые люди, которые нуждаются в помощи. В сельской местности единственным источником тепла является печка. И если сложностей с доставкой дров в деревне нет, то есть проблема в их расколке и укладке. Мы приглашаем активных и физически крепких людей, готовых к добрым поступкам - подарить тепло и радость людям пожилого возраста», - говорится в сообщении.

Помощь волонтёров в расколке и укладке дров в поленницы нужна с 10 по 23 февраля.

Волонтерам обещают размещение в комфортабельном гостевом доме заповедника в д. Гоголево в 2-х или 4-х местных комнатах. При хорошей погоде они смогут побывать на одной из экологических троп заповедника, а также при желании посетить местный музей деревенского быта.

ПОДРОБНОСТИ

Условия участия:
- возраст от 18 лет;
- энтузиазм и желание сделать мир добрее.

Заявки принимаются по электронной почте: press@polistovsky.ru до 6 февраля и должны содержать следующую информацию: ФИО, населённый пункт, указание возможного количества дней участия в программе и возможности самостоятельно добраться до п. Локня.

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