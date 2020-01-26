Более 250 тысяч рублей перевел пскович на «запасной счет» мошеннику

Пскович лишился крупной суммы денег в результате действий мошенников. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчине, 1970 года рождения, на мобильный телефон позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он предложил мужчине во избежание несанкционированного списания денег с его банковской карты срочно перевести их на запасной счет. В итоге — со счета пострадавшего было похищено более 250 тысяч рублей. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно советуют гражданам проявлять в подобных ситуациях бдительность и не поддаваться на ухищрения мошенников, которые могут действовать не только от лица банковских служащих, но и представляться социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб, а также использовать другие противоправные схемы обмана доверчивых людей.