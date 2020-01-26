Псковские школьники отправились в «Артек» на тематическую смену Курчатовского института

Пять псковских школьников отправились в «Артек» на тематическую смену Курчатовского института. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, кванторианцы Мария Прокудина, Иван Прокофьев, Иван Павлов, Андрей Кувшинов и Игорь Ганго вошли в число 50 победителей конкурса, который был организован Курчатовским институтом. Вместе с псковичами на тематическую смену приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ульяновской, Новгородской областей, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

Первая смена «Время наших открытий» продлится до 10 февраля. Программа «Учимся у природы, создаем будущее», обучение по которой пройдут дети в «Артеке», направлена на популяризацию современных научных знаний. Ребят познакомят с историей Атомного проекта, современными технологическими вызовами и природоподобными технологиями. В реализации научных проектов школьникам помогут молодые ученые, инженеры и технологи научно-исследовательского центра.

Напомним, Псковская область активно сотрудничает с Курчатовским институтом. По инициативе губернатора области Михаила Ведерникова в Пскове прошли Кикоинские чтения.