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Культура / Театр

Стоячей овацией встретила парижская публика в театре «Одеон» спектакль с участием Юлии Пересильд

25 января 2020 года, 15:16

Уроженка Пскова, артистка Юлия Пересильд в эти дни находится в Париже, куда с гастролями московский «Театр наций» привез премьерный спектакль «Дядя Ваня». Десять показов проходят на сцене театра «Одеон», худрук которого Стефан Брауншвейг поставил чеховскую пьесу в России. Роль Елены Андреевны Юлия Пересильд делит в спектакле с Елизаветой Боярской.

Юлия Пересильд активно делится с подписчиками своего аккаунта в «Инстаграме» событиями гастрольной жизни.

Стоячей овацией встретила парижская публика в театре «Одеон» спектакль с участием Юлии Пересильд
Между гастролями и репетициями Юлия Пересильд гуляет по Парижу.
Фото из аккаунта артистки в «Инстаграме».

«Париж... Вкушаю Солнце и Красоту… Уже ощущается легкая усталость, - написала она, - но как перестать гулять по Парижу?? Никак!»

В частности, Юлия Пересильд рассказала о посещении церкви Сен-Шапель и Лувра, о прогулке у Эйфелевой башни, а также о волнении перед выходом на сцену и об ожидании встречи с парижским зрителем.

«Как же они слушают... Замерев... И спасибо за бурную реакцию в финале. Спасибо», - написала артистка после первого выхода на сцену «Одеона».

Накануне она выложила видеозапись, на которой зал после спектакля стоя аплодирует артистам, не желая отпускать их со сцены:

«Поклоны и стоячие овации!!! Спасибо, Париж! Говорят это не то, чтобы часто бывает в принципе, а с « приезжими» вообще редко! Очень приятно! Спасибо всем! Спасибо! Впереди ещё 3 спектакля! И расслабляться не надо!!! Так что копим силы! Не почиваем на лаврах, а работаем-работаем-работаем! Задач много и целей на улучшение поставлено тоже много!!!»

Отметим, «Дядя Ваня» в Париже идет на русском языке с французскими субтитрами. Спектакль открывает во Франции «Русские сезоны» - фестиваль культуры, во время которого в течение года публика во Франции, Бельгии и Люксембурге познакомится с искусством России. Ранее такая возможность уже была у жителей Японии, Германии и Италии.

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