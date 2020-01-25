Пропавшего в марте мужчину ищут в Великих Луках

Фёдорова Андрея Викторовича 1976 года рождения ищут в Великих Луках с весны прошлого года. 22 марта он вышел из дома по улице Радищева. С тех пор Андрея Федорова никто не видел.
Фёдорова Андрея Викторовича 1976 года рождения ищут в Великих Луках с весны прошлого года. 22 марта он вышел из дома по улице Радищева. С тех пор Андрея Федорова никто не видел.
Чёрная куртка с красными манжетами, чёрная вязаная шапка, чёрные спортивные штаны, сапоги с резиновым низом и матерчатым верхом.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8т(81153) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.