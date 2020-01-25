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Происшествия

Пропавшего в марте мужчину ищут в Великих Луках

25 января 2020 года, 12:13

Фёдорова Андрея Викторовича 1976 года рождения ищут в Великих Луках с весны прошлого года. 22 марта он вышел из дома по улице Радищева. С тех пор Андрея Федорова никто не видел.

Пропавшего в марте мужчину ищут в Великих Луках
Андрей Федоров.
Фото пресс-службы УМВД России по псковской области.
БЫЛ ОДЕТ

Чёрная куртка с красными манжетами, чёрная вязаная шапка, чёрные спортивные штаны, сапоги с резиновым низом и матерчатым верхом.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8т(81153) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.

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