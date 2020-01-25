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Общество / Дети

Пятый магазин в Псковской области вошел в программу «Подарок новорожденному»

25 января 2020 года, 11:59

Ещё один магазин стал партнером областной программы «Подарок новорожденному». Речь идет о торговой точке «Скобаренок» в Пскове. Она расположена в ТРК «Акваполис» на ул. Кузбасской дивизии.

Этот магазин стал уже пятым в программе. Ранее ее участниками уже стали «Планета детства» (Псков), «Cool Kids» (Псков), «Карапузик» (Великие Луки), «Гном» (Великие Луки).

Напомним, программу инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Первые подарки новорожденные получили в июне прошлого года. В комплект входит сертификат в детский магазин на 5 тысяч рублей, медаль «Рожденному на земле Псковской». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, подарки вручили уже примерно пяти тысячам новых жителей области.

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