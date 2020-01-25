«Титан-Полимер» заливает фундамент завода по производству пленки

В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом в активной фазе находится строительство завода «Титан-Полимер». Первая очередь проекта предполагает введение производственных мощностей по выпуску БОПЭТ-пленок.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия, ведется устройство фундамента производственного корпуса. Выполняет работы местная компания ООО «СМУ 60». Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призывал руководство завода активно взаимодействовать с местными компаниями. К настоящему моменту десять псковских компаний привлечены к строительству завода. В частности, упомянутое ранее «СМУ 60» выполнило устройство временных дорог - внутренних проездов и примыканий.