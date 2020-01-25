Новый подрядчик на кампусе ПсковГУ обещает работать по графику

Накануне, 24 января, стройплощадку на берегу реки Великой, где недостроенную гостиницу «Интурист» пытаются превратить в кампус ПсковГУ, посетил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов. Заместителя главы региона сопровождали руководитель областного комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов и представители нового подрядчика - строительного управления ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Его выбрали в результате конкурса после того, как университет расторг договор с предыдущим подрядчиком «ОпрСтрой». Причиной такого решения стало несоблюдение сроков и объемов выполнения работ. Законность расторжения контракта недавно подтвердил Арбитражный суд Псковской области.