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Общество

Зампредседателя Псковского избиркома сложил с себя полномочия

24 января 2020 года, 16:54

В пятницу, 24 января, на заседании избирательной комиссии Псковской области заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач заявил о сложении полномочий, сообщает Псковское агентство информации.

При этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что Иван Патлач переходит на другую должность, но «остается в строю». «У него новые задачи, новые планы», - подчеркнул глава комиссии.

Сам Иван Патлач заметил, что написал заявление в избирательную комиссию и в Псковское областное Собрание о выходе из состава комиссии:

«Я пробыл на этой должности 9 лет. Из старого состава никто из зампредов так долго не работал... Думаю, свой ресурс в этой должности я выработал, надо дать дорогу молодым».

Также Иван Патлач пожелал избиркому успешной работы. «Не забывайте, вы - коллегиальный орган, ответственность на вас общая. Вы должны отстаивать интересы не своих политических партий, а интересы избирательного законодательства», - напутствовал он членов облизбиркома.

Нового зампреда предстоит утвердить депутатам Псковского областного Собрания на очередной сессии регионального парламента.

Напомним, что в конце прошлого года снял с себя полномочия председатель облизбиркома Михаил Иванов. Полномочия председателя избирательной комиссии региона исполнял Иван Патлач.

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