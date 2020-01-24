Великолукский район отметил 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В пятницу, 24 января, в деревне Булынино Великолукского района прошел торжественный концерт «Минувших лет святая память» и возложение гирлянд на двух воинских захоронениях в честь 76-летия освобождения Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков и в память о героях. В праздновании этой значимой даты приняли участие власти региона и муниципалитета, ветераны, жители деревни Булынино и других деревень района.

Свое поздравление направил и губернатор Михаил Ведерников.

«Освобождение Великолукского района далось высокой ценой. Более трех сотен деревень были разрушены врагом, каждый седьмой житель погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Этот вклад в победу навсегда останется в памяти россиян, как и невероятный труд тех, кто восстанавливал район, помогал заново поднимать хозяйство, строить дома и современную инфраструктуру. Поэтому особенные слова благодарности я хочу адресовать нашим дорогим ветеранам. Вы — наша гордость и пример для подражания. Крепкого здоровья, долголетия, пусть вас всегда окружают тепло и любовь близких. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными вашего наследия, с уважением и благодарностью относиться к свидетелям и участникам тех событий», — отмечается в приветственном письме Михаила Ведерникова.

Глава Великолукского района Сергей Петров отметил, что подвиг, который совершили в годы войны великолучане, является эталоном мужества и людской несгибаемости. «Мы с гордостью и трепетом в сердце храним память о наших земляках — истинных патриотах своей страны и настоящих героях», — добавил он.