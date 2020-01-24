На YouTube появились видеоролики о подвигах псковичей во время Великой Отечественной войны

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, в интернете уже стали появляться видеоролики о жителях нашего региона, отмеченных наградами за подвиги, совершенные в годы войны. Среди них — бойцы и герои тыла, получившие звания «Полный кавалер ордена Славы», «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда». На официальном YouTube-канале можно увидеть рассказы о бойцах Красной Армии, защищавших земли Псковщины, а также повествования о подвигах уроженцев Псковского края, среди которых Александр Волков , Николай Степанов , Владимир Харитонов и другие. В создании этих видеороликов принимают участие волонтеры.

Затем информация о наших героях-соотечественниках будет размещаться в виде информационных плакатов в образовательных и культурных учреждениях, молодежных центрах, военно-исторических музеях Псковской области. Каждому плакату будет присвоен QR-код со ссылкой на видеоролик о конкретном человеке, размещенный на YouTube-канале.

Рассказать об участии псковичей в событиях Великой Отечественной войны может каждый житель региона. Для этого необходимо разместить на своей странице любой социальной сети видеорассказ о подвиге своего родственника во времена Великой Отечественной войны и прикрепить к нему хештег проекта #ПамятиГероев2020.