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Общество / Важная дата

На YouTube появились видеоролики о подвигах псковичей во время Великой Отечественной войны

24 января 2020 года, 15:30

Псковская область присоединилась к патриотическому проекту «Памяти Героев», приуроченному к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1954 годов.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, в интернете уже стали появляться видеоролики о жителях нашего региона, отмеченных наградами за подвиги, совершенные в годы войны. Среди них — бойцы и герои тыла, получившие звания «Полный кавалер ордена Славы», «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда». На официальном YouTube-канале можно увидеть рассказы о бойцах Красной Армии, защищавших земли Псковщины, а также повествования о подвигах уроженцев Псковского края, среди которых Александр ВолковНиколай СтепановВладимир Харитонов и другие. В создании этих видеороликов принимают участие волонтеры.

На YouTube появились видеоролики о подвигах псковичей во время Великой Отечественной войны

Затем информация о наших героях-соотечественниках будет размещаться в виде информационных плакатов в образовательных и культурных учреждениях, молодежных центрах, военно-исторических музеях Псковской области. Каждому плакату будет присвоен QR-код со ссылкой на видеоролик о конкретном человеке, размещенный на YouTube-канале.

Рассказать об участии псковичей в событиях Великой Отечественной войны может каждый житель региона. Для этого необходимо разместить на своей странице любой социальной сети видеорассказ о подвиге своего родственника во времена Великой Отечественной войны и прикрепить к нему хештег проекта #ПамятиГероев2020.

На YouTube появились видеоролики о подвигах псковичей во время Великой Отечественной войны

Проект «Памяти Героев» реализуется в соответствии с указом президента. Его цель - призыв граждан России почтить память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны.

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