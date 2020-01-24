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Общество

В Красногородске женщина не хочет содержать своих четверых детей

24 января 2020 года, 15:07

Прокуратура Красногородского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении жительницы Красногородского района, которая не платит без уважительных причин денег на содержание своих детей по решению суда.

Как рассказал корреспонденту «Псковской правды» прокурор Красногородского района Виктор Удальцов, женщина в прошлом году была лишена родительских прав в отношении своих четырех детей: 11-летнего сына и дочерей 12, 7 и 3-х лет. Детей забрали под свою опеку родственники, а суд обязал мать отдавать половину заработка на содержание детей. Однако и после лишения родительских прав мать алименты не платила, в связи с чем была привлечена к административной ответственности и получила арест на 10 суток. Но это тоже не повлияло на поведение женщины — деньги на детей она так и не платит. Долг по алиментам уже составляет больше 240 тысяч рублей.

Теперь в отношении нерадивой мамаши возбуждено уже уголовное дело. Санкция этой статьи предусматривает до одного года лишения свободы.

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