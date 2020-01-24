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Общество

В Псковской области на приобретение жилья для врачей будет выделено ещё 25 миллионов рублей

24 января 2020 года, 14:42

По поручению губернатора в Псковской области в этом году будет выделено дополнительное финансирование на приобретение жилья для медицинских специалистов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, обращение с такой просьбой в адрес губернатора направили депутаты областного Собрания фракции «Единая Россия».

Губернатор поблагодарил представителей фракции за инициативу и заметил, что вопрос о здравоохранении и привлечении новых специалистов остро стоит в регионе.

Власти региона при поддержке федерального центра ведут планомерную работу по расширению существующих мер поддержки. Ни для кого не секрет, что именно решение жилищного вопроса для многих врачей является наиболее актуальным. В этом году в областном бюджете на приобретение жилья для медицинских специалистов предусмотрено 6,5 млн рублей. Понимаем, что этих средств явно не достаточно. Теперь на эти цели дополнительно будет направлено еще 25 млн рублей, что позволит решить жилищный вопрос большему числу медиков

В Псковской области на приобретение жилья для врачей будет выделено ещё 25 миллионов рублейВедерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области

Михаил Ведерников дал поручение вице-губернатору, председателю комитета по финансам Псковской области Татьяне Бариновой и председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко проработать этот вопрос и подготовить необходимый нормативный правовой документ по внесению поправок в закон о региональном бюджете.

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