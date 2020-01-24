В Псковской области на приобретение жилья для врачей будет выделено ещё 25 миллионов рублей

По поручению губернатора в Псковской области в этом году будет выделено дополнительное финансирование на приобретение жилья для медицинских специалистов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, обращение с такой просьбой в адрес губернатора направили депутаты областного Собрания фракции «Единая Россия».

Губернатор поблагодарил представителей фракции за инициативу и заметил, что вопрос о здравоохранении и привлечении новых специалистов остро стоит в регионе.