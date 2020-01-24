В «Простории» 27 января откроется выставка псковского фотографа Дарьи Хватковой

Эта выставка - сборник репортажных находок за несколько лет. Мне хотелось собрать кадры, с помощью которых можно почувствовать эмоции людей: радость, грусть, умиротворение. Надеюсь, каждый гость выставки сможет найти для себя «тот самый кадр», который понравится и тронет больше всего.