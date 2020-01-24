В «Простории» 27 января откроется выставка псковского фотографа Дарьи Хватковой

Фотовыставка Дарьи Хватковой, фотографа Псковского агентства информации, откроется 27 января в 19.00 в спортивно-развлекательном парке «Простория». Об этом сообщило Псковское агентство информации.
Фотовыставка Дарьи Хватковой, фотографа Псковского агентства информации, откроется 27 января в 19.00 в спортивно-развлекательном парке «Простория». Об этом сообщило Псковское агентство информации.
На выставке, которую могут бесплатно посетить все желающие, будут представлены фотографии Дарьи Хватковой за 2017-2019 год. В репортажных снимках и портретах вы увидите и известных псковских политиков, деятелей культуры, и обычных граждан, праздники и будничные городские зарисовки.
Эта выставка - сборник репортажных находок за несколько лет. Мне хотелось собрать кадры, с помощью которых можно почувствовать эмоции людей: радость, грусть, умиротворение. Надеюсь, каждый гость выставки сможет найти для себя «тот самый кадр», который понравится и тронет больше всего.
Посетители смогут увидеть работы до 9 февраля.