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Общество

В «Простории» 27 января откроется выставка псковского фотографа Дарьи Хватковой

24 января 2020 года, 14:26

Фотовыставка Дарьи Хватковой, фотографа Псковского агентства информации, откроется 27 января в 19.00 в спортивно-развлекательном парке «Простория». Об этом сообщило Псковское агентство информации.

В «Простории» 27 января откроется выставка псковского фотографа Дарьи Хватковой
С 27 января фотовыставку могут посетить все желающие.
Фото ПАИ

На выставке, которую могут бесплатно посетить все желающие, будут представлены фотографии Дарьи Хватковой за 2017-2019 год. В репортажных снимках и портретах вы увидите и известных псковских политиков, деятелей культуры, и обычных граждан, праздники и будничные городские зарисовки.

Эта выставка - сборник репортажных находок за несколько лет. Мне хотелось собрать кадры, с помощью которых можно почувствовать эмоции людей: радость, грусть, умиротворение. Надеюсь, каждый гость выставки сможет найти для себя «тот самый кадр», который понравится и тронет больше всего.

В «Простории» 27 января откроется выставка псковского фотографа Дарьи ХватковойДарья Хваткова, фотограф

Посетители смогут увидеть работы до 9 февраля. 

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