В Псковской области сожгли 5,5 тонн опасной говядины из Беларуссии

В среду, 22 января, сотрудники Управления Россельхознадзора проводили проверки вместе с сотрудниками Псковской таможни и полиции и остановили в Себежском районе два автомобиля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в автомобилях перевозилось 5,5 тонн мяса говядины из Республики Беларусь.

При проведении ветеринарного контроля сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что у мяса нет подтверждающих безопасность и происхождение ветеринарных сопроводительных документов, а на подавляющей части товара – и маркировки (клейм). Так как мясо было без документов, то установить пункт назначения говядины тоже оказалось невозможным. Кроме того, ввоз мяса на кости, которое старше 12 месяцев, из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро благополучных по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (к этим странам относится и Республика Беларусь), запрещён. А ещё мясо перевозилось без холодильного оборудования.

Вся говядина была признана некачественной и опасной, изъята и направлена в деревню Елизарово Псковского района, где ее уничтожили методом сжигания.