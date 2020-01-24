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Общество

В Пскове полиция изъяла из магазинов более 500 упаковок никотиносодержащих смесей

24 января 2020 года, 12:44

Сотрудники полиции вместе с представителями Управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили больше 40 торговых точек. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, проверка была организована, чтобы выявить правонарушения в сфере незаконного оборота никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей без содержания табака.

В 11 из 44 магазинах  смеси продавались без сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота. В результате из незаконной продажи было изъято более 500 упаковок продукции.

По данным фактам полиция проводит проверку, Роспотребнадзор в отношении индивидуальных предпринимателей составил протоколы об административных правонарушениях. А размер штрафа уже определит Арбитражный суд Псковской области.

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