Лучших танцоров области смогут увидеть псковичи 25 января на турнире по спортивным танцам

В спортивном комплексе Писковичи в субботу, 25 января, пройдет ежегодное Первенство Псковской области по спортивным танцам. Как сообщил «Псковской правде» президент Псковской областной Федерации танцевального спорта Владимир Мохов, турнир начнётся с 10 часов, а в 18 часов начнётся Первенство Псковской области.

«Зрителей турнира ждет невероятно красивое зрелище — соревнование танцоров спортивных бальных танцев, - рассказал Владимир Андреевич. - На паркет в течение дня выйдут танцоры от четырех лет и до взрослых исполнителей. Среди участников турнира — победители престижных конкурсов и те, кто только-только делает свои первые шаги в танцевальном искусстве».

По словам президента областной Федерации танцевального спорта, танцевальный турнир будет интересен для всех жителей города. На турнире можно наглядно показать ребенку мир танцев, многое узнать о жизни танцоров, пообщаться с ними и их родителями и просто увидеть красивое шоу. Как подчеркнул Владимир Мохов, самое интересное зрелище начнется именно вечером.

А победители Первенства Псковской области будут представлять наш регион на Первенстве России в феврале.

Организаторами турнира выступают Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Псковская областная федерация танцевального спорта.