Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Лучших танцоров области смогут увидеть псковичи 25 января на турнире по спортивным танцам

24 января 2020 года, 11:58

В спортивном комплексе Писковичи в субботу, 25 января, пройдет ежегодное Первенство Псковской области по спортивным танцам. Как сообщил «Псковской правде» президент Псковской областной Федерации танцевального спорта Владимир Мохов, турнир начнётся с 10 часов, а в 18 часов начнётся Первенство Псковской области.

Лучших танцоров области смогут увидеть псковичи 25 января на турнире по спортивным танцам
В Писковичах 25 января состоится ежегодное Первенство области по спортивным танцам.
Фото Псковской областной Федерации танцевального спорта

«Зрителей турнира ждет невероятно красивое зрелище — соревнование танцоров спортивных бальных танцев, - рассказал Владимир Андреевич. - На паркет в течение дня выйдут танцоры от четырех лет и до взрослых исполнителей. Среди участников турнира — победители престижных конкурсов и те, кто только-только делает свои первые шаги в танцевальном искусстве».

По словам президента областной Федерации танцевального спорта, танцевальный турнир будет интересен для всех жителей города. На турнире можно наглядно показать ребенку мир танцев, многое узнать о жизни танцоров, пообщаться с ними и их родителями и просто увидеть красивое шоу. Как подчеркнул Владимир Мохов, самое интересное зрелище начнется именно вечером.

А победители Первенства Псковской области будут представлять наш регион на Первенстве России в феврале.

Организаторами турнира выступают Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Псковская областная федерация танцевального спорта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области сожгли 5,5 тонн опасной говядины из Беларуссии
В Пскове полиция изъяла из магазинов более 500 упаковок никотиносодержащих смесей
В Псковской области работникам культуры повысят оклад до размера МРОТ и будут присваивать звания
До 1 февраля псковичи могут заявиться на участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика»
Почта России: Ограбление никак не повлияло на обслуживание населения
Сбитый в Пскове на улице Советской пешеход был госпитализирован с переломом голени
В Усвятском районе пограничники задержали гражданина Грузии, который хотел найти работу в России без визы
Госзакупки сэкономили Псковской области более 500 млн рублей бюджетных средств
Псковская «массовка» фильма «Холоп» побывала на съемках у Малахова

Комментарии

Авторизация
No comments
В тире с детского сада

Спорт
23 января 12:08

В тире с детского сада

Анна Веселова из Великих Лук в 13 лет стала мастером спорта по пулевой стрельбе
Четверка самых титулованных псковских боксеров

Спорт
10 января 15:09

Четверка самых титулованных псковских боксеров

Кого из чемпионов с мировым статусом воспитала местная школа бокса
Олимпийский призер Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

Спорт
27 декабря 14:50

Олимпийский призер Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

Тренер такого уровня впервые системно работал в нашем Ледовом дворце