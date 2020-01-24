В Псковской области работникам культуры повысят оклад до размера МРОТ и будут присваивать звания

Губернатор Михаил Ведерников в четверг, 23 января, встретился с театральными деятелями региона и в неформальной обстановке обсудил наиболее важные вопросы сферы театрального искусства.



Прежде всего глава региона рассказал о мерах поддержки, которые будут реализованы для театральных деятелей в этом году. «По решению президента одновременно с педагогами и медиками у работников культуры окладная часть заработной платы будет увеличена до величины минимального размера оплаты труда. На эти цели в региональном бюджете заложено порядка 300 миллионов рублей», — заметил губернатор.



Также в этом году четыре квартиры будут переданы молодым актерам в служебное пользование. В будущем эти квартиры можно будет приватизировать. В конце прошлого года областное Собрание депутатов поддержало инициативу по утверждению региональных званий для деятелей искусств и работников культуры. Помимо звания, будет выплачиваться единоразовая премия в 25 тысяч рублей и добавка к зарплате в 5 тысяч рублей каждый месяц. Губернатор заметил, что ежегодно будет вручаться 2-3 таких премии. А региональный союз театральных деятелей подготовит регламент для предоставления стипендий для поддержки молодых актеров. Они будут ежемесячно получать 15 тысяч рублей. Михаил Ведерников анонсировал и учреждение ежегодной театральной премии Псковской области, на организацию которой власти региона направят порядка 600 тысяч рублей.