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Культура / Театр

В Псковской области работникам культуры повысят оклад до размера МРОТ и будут присваивать звания

24 января 2020 года, 11:30

Губернатор Михаил Ведерников в четверг, 23 января, встретился с театральными деятелями региона и в неформальной обстановке обсудил наиболее важные вопросы сферы театрального искусства.

В Псковской области работникам культуры повысят оклад до размера МРОТ и будут присваивать звания
Михаил Ведерников встретился с театральными деятелями региона для обсуждения вопросов в театральной сфере.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Прежде всего глава региона рассказал о мерах поддержки, которые будут реализованы для театральных деятелей в этом году.

«По решению президента одновременно с педагогами и медиками у работников культуры окладная часть заработной платы будет увеличена до величины минимального размера оплаты труда. На эти цели в региональном бюджете заложено порядка 300 миллионов рублей», — заметил губернатор.

В Псковской области работникам культуры повысят оклад до размера МРОТ и будут присваивать звания
Работникам культуры окладная часть зарплаты увеличится до МРОТ.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в этом году четыре квартиры будут переданы молодым актерам в служебное пользование. В будущем эти квартиры можно будет приватизировать.

В конце прошлого года областное Собрание депутатов поддержало инициативу по утверждению региональных званий для деятелей искусств и работников культуры. Помимо звания, будет выплачиваться единоразовая премия в 25 тысяч рублей и добавка к зарплате в 5 тысяч рублей каждый месяц. Губернатор заметил, что ежегодно будет вручаться 2-3 таких премии. А региональный союз театральных деятелей подготовит регламент для предоставления стипендий для поддержки молодых актеров. Они будут ежемесячно получать 15 тысяч рублей.

Михаил Ведерников анонсировал и учреждение ежегодной театральной премии Псковской области, на организацию которой власти региона направят порядка 600 тысяч рублей.

В Псковской области работникам культуры повысят оклад до размера МРОТ и будут присваивать звания
Четыре квартиры получат молодые актеры в служебное пользование.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также глава региона наградил грамотой за большой вклад в развитие культуры труппу Великолукского театра драмы в лице руководителя Валентины Зандер. Благодарственные письма также получили Псковский театр драмы, Псковский театр кукол, артисты и работники культуры.

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