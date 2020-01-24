До 1 февраля псковичи могут заявиться на участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика»

Фонд «Живая классика» объявил о начале классных и школьных отборочных этапов международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

Как сообщили «Псковской правде» организаторы конкурса, прием заявок будет проходить до 1 февраля на официальном сайте конкурса. Принять участие могут школьники от 10 до 17 лет из России и ещё 85 стран, которые тоже участвуют в проекте.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый этап состоит из классного и школьного, в нем примут участие больше двух миллионов школьников. На классном этапе дети рассказывают о своей любимой книге или зачитывают отрывок из нее, чтобы заинтересовать своих одноклассников. На школьном этапе отрывок из любимого прозаического произведения уже надо прочитать наизусть, а жюри выберет лучших чтецов школы.