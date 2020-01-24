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Общество / Дети

До 1 февраля псковичи могут заявиться на участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика»

24 января 2020 года, 11:01

Фонд «Живая классика» объявил о начале классных и школьных отборочных этапов международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

Как сообщили «Псковской правде» организаторы конкурса, прием заявок будет проходить до 1 февраля на официальном сайте конкурса. Принять участие могут школьники от 10 до 17 лет из России и ещё 85 стран, которые тоже участвуют в проекте.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый этап состоит из классного и школьного, в нем примут участие больше двух миллионов школьников. На классном этапе дети рассказывают о своей любимой книге или зачитывают отрывок из нее, чтобы заинтересовать своих одноклассников. На школьном этапе отрывок из любимого прозаического произведения уже надо прочитать наизусть, а жюри выберет лучших чтецов школы.

До 1 февраля псковичи могут заявиться на участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика»
До 1 февраля можно успеть подать заявку для конкурса «Живая классика»
Фото из группы в «ВКонтакте» «Конкурс чтецов «Живая классика»

Дальнейшие этапы конкурса: районный (февраль-март), региональный (март-апрель) и национальный (апрель), международный этап в детском центре «Артек» (май) и суперфинал на Красной площади (июнь).

В большое жюри конкурса входят известные деятели искусства, режиссеры, актеры, телеведущие, писатели. В разные годы в жюри «Живой классики» были: режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, Наталья Варлей, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева, писатель Андрей Усачев и многие другие.

До 1 февраля псковичи могут заявиться на участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика»
В жюри конкурса входят известные деятели искусства.
Фото из группы в «ВКонтакте» «Конкурс чтецов «Живая классика»

Председателем жюри конкурса в 2020-м году стал народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев.

«Дети не то чтобы соревнуются друг с другом, они впитывают дух культуры, творчества, вдохновения, артистизма, – считает член жюри конкурса 2019, писательница Марина Москвина. – Знакомство с проектом пробуждает у детей вкус к жизни. Через любовь к книге они стремятся стать лучше. Экзюпери говорил: «Как много людей, которым никто не помог пробудиться». «Живая классика» занимается именно этим».

До 1 февраля псковичи могут заявиться на участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика»
Принять участие в конкурсе могут школьники от 10 до 17 лет.
Фото из группы в «ВКонтакте» «Конкурс чтецов «Живая классика»

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Генеральный партнер конкурса – ПАО ГМК «Норильский никель».

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