Почта России: Ограбление никак не повлияло на обслуживание населения

Управление Федеральной почтовой связи Псковской области предоставили комментарий «Псковской правде» в дополнение новости об ограблении почтового отделения в Пскове.

«Подобные происшествия не отражаются на почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в Пскове в одном из почтовых отделений утром 15 января произошло хищение денег. Как сообщил на пресс-конференции 23 января руководитель УМВД России по Псковской области, грабители забрали больше двух миллионов рублей. Расследование находится на личном контроле руководителя полиции.