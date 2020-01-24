Сбитый в Пскове на улице Советской пешеход был госпитализирован с переломом голени

В четверг, 23 января, около 12.13 на улице Советской в Пскове водитель «восьмерки», молодой 20-летний человек, наехал на не менее молодого, 17-летнего, пешехода. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель был трезв, и пешеход переходил дорогу по нерегулироемому переходу. В итоге пострадавший молодой человек был госпитализирован с переломом голени, ссадинами, ушибами и ушибленно-рваной раной бедра. Полиция проводит проверку.

А днем ранее, 22 января, на 7-м километре Северного обхода в Псковском районе был сбит нетрезвый пешеход. Пьяный мужчина из деревни Горшково переходил дорогу без пешеходного перехода, и в результате был сбит автомобилем БМВ-5201. Пешеход также был отправлен в больницу с переломом голени.