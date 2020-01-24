В Усвятском районе пограничники задержали гражданина Грузии, который хотел найти работу в России без визы

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в Усвятском районе пограничники задержали гражданина Грузии, который незаконно попал из Белоруссии в Россию вне пункта пропуска в сопровождении трех граждан Белоруссии.

Оказалось, что 28-летний иностранец, находясь у себя на родине, решил трудоустроиться в России, но необходимой для въезда в страну визы у него не было. Тогда мужчина решил попасть транзитом через Республику Беларусь, где нашлись люди, готовые помочь ему в этом.

Вместе с молодым человеком сотрудники пограничного управления задержали также трех граждан сопредельного государства, которые сопровождали иностранца и изучали приграничную местность — где и как расположены места несения службы псковских пограничников, чтобы можно было незаметно «проскочить».

Сейчас правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводятся проверки, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.