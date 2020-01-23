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Экономика

Госзакупки сэкономили Псковской области более 500 млн рублей бюджетных средств

23 января 2020 года, 18:06

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в 2019 году в Псковской области составила 514,5 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

При этом свыше 340 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, которые провел комитет по закупкам Псковской области.

По словам специалистов комитета, основным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал электронный аукцион. Этим способом реализовано 98% всех закупок в количественном выражении и 93% — в ценовом. 

В комитете отметили, что электронный аукцион — один из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика.  

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