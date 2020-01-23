Псковская «массовка» фильма «Холоп» побывала на съемках у Малахова

Псковичи, участвовавшие в качестве актеров массовых сцен фильма «Холоп», побывали в Москве на съемках программы «Привет, Андрей». Как рассказала «Псковской правде» актриса массовых сцен Светлана Пантелеева, в четверг, 16 января, ей позвонили по телефону и предложили принять участие в съемках программы для федерального канала.
Псковичей пригласили на съемки в Москву
Фото из личного архива Светланы Пантелеевой
Сначала корреспонденты телеканала «Россия» вместе с актерами массовых сцен из Пскова посетили кинодеревню в Новоржевском районе, где снимали фильм «Холоп». А затем пригласили псковичей на съемки передачи в Москву.
В Москву отправились девять человек, у которых были в фильме эпизодические роли. «Мы побывали на киностудии, окунулись в этот мир. Очень интересно»,— поделилась впечатлениями Светлана Пантелеева.
Псковичи снова угостили актеров традиционным тортом
Фото из Instagram Ольги Дибцевой
На съемки псковичи привезли торт в форме тарелки, которая разбивается в первый день съемок. Таким же тортом они угощали актеров и съемочную группу на празднике в честь пятисотого кадра, который прошел во время съемок фильма в 2018 году.
Программа снималась 3 часа. По словам Светланы, в программе зрители увидят и ролик, снятый съемочной группой канала «Россия» в кинодеревне. Однако псковичи ролика не видели. «Мы в это время готовились к выходу в эфир», - рассказала Светлана Пантилеева.
Программа «Привет, Андрей» с участием псковичей выйдет в эфир 25 января в 18:00 на телеканале «Россия».