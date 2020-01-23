Псковская «массовка» фильма «Холоп» побывала на съемках у Малахова

Псковичи, участвовавшие в качестве актеров массовых сцен фильма «Холоп», побывали в Москве на съемках программы «Привет, Андрей». Как рассказала «Псковской правде» актриса массовых сцен Светлана Пантелеева, в четверг, 16 января, ей позвонили по телефону и предложили принять участие в съемках программы для федерального канала.

Сначала корреспонденты телеканала «Россия» вместе с актерами массовых сцен из Пскова посетили кинодеревню в Новоржевском районе, где снимали фильм «Холоп». А затем пригласили псковичей на съемки передачи в Москву. В Москву отправились девять человек, у которых были в фильме эпизодические роли. «Мы побывали на киностудии, окунулись в этот мир. Очень интересно»,— поделилась впечатлениями Светлана Пантелеева.