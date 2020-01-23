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Общество

Живую «находку» обнаружили реставраторы в кладке стены псковской церкви

23 января 2020 года, 16:14

Неожиданной находкой реставраторов в церкви Успения в Мелетово стала змея. Об этом сообщается в группе «Фрески Пскова Pskovmural» в соцсети «Вконтакте».

Живую «находку» обнаружили реставраторы в кладке стены псковской церкви
Гадюка в кладке стены церкви Успения в Мелетово
Фото группы «Фрески Пскова Pskovmural»

«В церкви Успения в Мелетово продолжаются реставрационные работы, тем более, что погода стоит не зимняя и позволяет проводить необходимые мероприятия. Реставраторы вскрыли южную стену притвора. Она сильно деструктирована. В кладке стены дремала гадюка», - рассказали реставраторы, заметив, что «древний змей - хранитель древностей и тайн».

Под постом уже есть комментарии подписчиков. Больше всего их беспокоит судьба гадюки. «А что с гадюкой сделали?», «Со змеей все в порядке?», «Ну ее же не убили?» - спрашивают пользователи соцсети. 

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