Живую «находку» обнаружили реставраторы в кладке стены псковской церкви

Неожиданной находкой реставраторов в церкви Успения в Мелетово стала змея. Об этом сообщается в группе «Фрески Пскова Pskovmural» в соцсети «Вконтакте».

«В церкви Успения в Мелетово продолжаются реставрационные работы, тем более, что погода стоит не зимняя и позволяет проводить необходимые мероприятия. Реставраторы вскрыли южную стену притвора. Она сильно деструктирована. В кладке стены дремала гадюка», - рассказали реставраторы, заметив, что «древний змей - хранитель древностей и тайн».

Под постом уже есть комментарии подписчиков. Больше всего их беспокоит судьба гадюки. «А что с гадюкой сделали?», «Со змеей все в порядке?», «Ну ее же не убили?» - спрашивают пользователи соцсети.