«Лежачие полицейские» будут оборудованы на на улице 23-го июля в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, вопрос по устройству искусственных неровностей был решен на личном приеме граждан губернатором области Михаилом Ведерниковым.

К губернатору обратилась псковичка. Она поблагодарила за проведенный дорожный ремонт, но обратила внимание, что на улице располагаются сразу несколько образовательных учреждений и детских садов. По ее словам, нужно ограничить скорость движения автомобилей по этой улице. Глава администрации города Александр Братчиков пообещал, что «лежачие полицейские» будут установлены уже сегодня.

Также к Михаилу Ведерникову обратились еще три заявителя. Запустить железнодорожное сообщение по маршруту «Псков-Пыталово-Скангали» попросили две жительницы Пыталово

«Эту тему люди поднимали давно. Вопрос проработали с «РЖД», с марта поезда будут курсировать. Будем смотреть заполняемость рейса, чтобы он был, действительно, востребован», — заметил глава региона.

Почетный житель Великих Лук обратился к главе региона с просьбой оказать содействие в создании организационного комитета по увековечению памяти А. Л. Ордина-Нащокина. Губернатор идею создания регионального оргкомитета поддержал, а также принял решение его возглавить. Также в ходе приема граждан рассмотрен вопрос благоустройства воинского захоронения в деревне Чертова гора Пушкиногорского района. Михаил Ведерников поручил выделить средства из резервного фонда на эти цели. Благоустройство территории захоронения по поручению Губернатора возьмут на себя районные власти.