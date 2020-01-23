Пешеходный переход на улице Коммунальной в Пскове убрали ради безопасности пешеходов - УГХ города

Сохранение нерегулируемого пешеходного перехода у дома №39 на улице Коммунальной в Пскове, создающего опасность для участников дорожного движения, не представляется допустимым. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, такой ответ дали в УГХ администрации города в ответ на обращение местного жителя, в котором мужчина выражает непонимание, почему переходы закрывают вместо того, чтобы делать их безопасными.

В УГХ отметили, что ликвидация объекта осуществлена на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Решение было принято коллегиально и учитывает многочисленные обращения граждан, включая обращение депутата Государственной Думы РФ Александра Васильева в связи с частыми случаями ДТП и травмирования пешеходов на этом участке дороги.

При принятии решения также учитывалась крайне напряженная транспортная обстановка и большое количество транспорта на этом участке, что в часы пик не позволяет в полной мере обеспечить безопасность пешеходов. Кроме того, в непосредственной близости, на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной находится регулируемый пешеходный переход.