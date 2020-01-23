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Общество / Здоровье

Скоро в псковском перинальном центре можно будет получить страховой полис на ребенка

23 января 2020 года, 13:02

В ближайшее время в псковском перинатальном центре откроют кабинет представителя страховой компании для того, чтобы страховой медицинский полис на ребенка можно было получить еще до выписки из роддома. 

С 21 декабря 2019 года в перинатальном центре открылся удаленный отдел загс, который выдает свидетельства о рождении детей и избавляет родителей от лишней волокиты. 

- Мы первое медицинское учреждение на северо-западе, где можно получить такую услугу, - рассказал главный врач псковского перинатального центра Сергей Сукманюк 23 января на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды». - Ей уже воспользовалось около 150 женщин, не только жительницы Пскова, но и роженицы из районов.

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