В псковском перинатальном центре в прошлом году родились 48 детей с весом меньше полутора килограммов

В псковском перинатальном центре в прошлом году родились 48 детей с весом меньше полутора килограмм. Такие данные привел главный врач псковского перинатального центра на встрече с журналистами 23 января в пресс-центре «Псковской правды».

Причем 23 ребенка из 48 родились с экстремально низкой массой тела меньше одного килограмма. Самый низкий вес родившегося ребенка зарегистрирован на уровне 600 грамм. Из 23 таких детей выходить удалось 13.

- Это считается хорошим результатом, - отметил Сергей Сукманюк. - Выживаемость свыше 50 процентов.

Ранее Сергей Сукманюк рассказал, что в прошлом году в подведомственном ему учреждении родились 70 пар двойняшек.