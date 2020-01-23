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Общество / Здоровье

В псковском перинатальном центре в прошлом году родились 48 детей с весом меньше полутора килограммов

23 января 2020 года, 12:50

В псковском перинатальном центре в прошлом году родились 48 детей с весом меньше полутора килограмм. Такие данные привел главный врач псковского перинатального центра на встрече с журналистами 23 января в пресс-центре «Псковской правды».

Причем 23 ребенка из 48 родились с экстремально низкой массой тела меньше одного килограмма. Самый низкий вес родившегося ребенка зарегистрирован на уровне 600 грамм. Из 23 таких детей выходить удалось 13. 

- Это считается хорошим результатом, - отметил Сергей Сукманюк. - Выживаемость свыше 50 процентов. 

Ранее Сергей Сукманюк рассказал, что в прошлом году в подведомственном ему учреждении родились 70 пар двойняшек. 

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