Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом через посылки из китайского интернет-магазина

Заражение коронавирусом через посылки из Китая эксперты называют маловероятным сценарием. Как сообщают Известия со ссылкой на завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галину Кожевникову, вероятность того, что кто-то заразится через посылку из китайского интернет-магазина, очень мала, так как коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. «Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10–15 минут», - отметила специалист.

Заболевание коронавирусом передается при контакте заболевшего с новым реципиентом. Однако можно и при контакте с вещами, которые трогал больной. Образующиеся при чихании и кашле маленькие капельки с вирусом оседают на предметах обихода. Но обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. «Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка», — считает Галина Кожевникова.

Однако, по словам специалистов, вирус хорошо переносит заморозку. Поэтому ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен. Инспекторы Россельхознадзора изымают не имеющую заводской упаковки продукцию животного происхождения, а также не прошедшую термическую обработку. Термообработка убивает вирусы. В «Почте России» отметили, что выполняют предписания профильных ведомств, заботясь о безопасности клиентов. Также Россельхознадзор принял решение досконально проверять багаж и ручную кладь всех въезжающих из Юго-Восточной Азии, сообщают «Вести.ру».

Напомним, в декабре прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Вскоре специалисты выяснили, что ее вызывает новый вид коронавируса, который может передаваться от человека к человеку. Вспышка заболевания уже привела к гибели 17 человек. Коронавирус вышел за пределы Китая, случаи заражения отмечены в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Интенсивное распространение коронавируса Геннадий Онищенко ожидает после 1 февраля, когда в Китае закончится празднование восточного Нового года, и граждане этой страны начнут активно выезжать за ее пределы.