Псковички с детьми-дошкольниками смогут бесплатно получить профессию

Женщины, имеющие детей до 7 лет, смогут бесплатно получить профессию. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службу муниципального образования «г. Псков», об этом рассказала начальник Центра занятости населения города Пскова Анастасия Анкудинова на координационном итоговом совещании в администрации города.

По словам Анастасии Анкудиновой, с этого года Центр занятости населения запускает новую программу, направленную на переобучение и повышение квалификации мам. Участвовать в программе могут как неработающие, так и работающие женщины. Условием для участия в данной программе является наличие ребенка, не достигшего семилетнего возраста, при этом возрастных ограничений для самих мам нет.

Также начальник Центра занятости рассказала об успешной реализации программы «50+», благодаря которой многие люди пенсионного и предпенсионного возраста смогли пройти повысить свою квалификацию, либо пройти переквалификацию и освоить новые профессии. В рамках этой программы 150 человек бесплатно прошли обучение и получили сертификаты.