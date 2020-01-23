Псковские археологи рассказали о судьбе обнаруженных на берегу Жижицкого озера находок

Псковские археологи сообщили о том, что происходит с керамикой, которую они находят во время раскопок. Историю двух миниатюрных сосудов, обнаруженных в ходе археологических исследований на комплексе памятников у д. Залучье, на берегу Жижицкого озера, специалисты рассказали в группе Археологического общества Псковской области.

По словам специалистов, в одном из шурфов, заложенном на территории селища, под слоем поселения древнерусского времени были обнаружены остатки погребения ребёнка и два практически целых маленьких глиняных горшочка рядом. «Один из них лепной, другой - правленый на гончарном круге. Датируются они X-XI веками.Горшки были аккуратно вытащены, очищены от грязи, для большей безопасности при транспортировке забинтованы умелыми руками археолога. Не менее умелые художники зарисовали и провели замеры сосудов. Теперь дело за специалистами по керамике, которые смогут их гораздо точнее продатировать. Тем самым мы уточним время появления могильника.

Так как целые формы находятся достаточно редко, то оба горшка взяты как индивидуальные находки и будут храниться в составе коллекции в музее», - рассказали археологи.

Также в сообщении отмечается, что археологические памятники у д. Залучье находятся под угрозой уничтожения, так как вся территория нарезана для продажи и частично продана под жилое строительство.