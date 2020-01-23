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Общество

Найти работу и получить консультацию психолога смогут посетители ярмарки вакансий в Пскове

23 января 2020 года, 10:55

29 января в Пскове пройдет ярмарка вакансий. Как сообщили в пресс-службе администрации Пскова, мероприятие проводит отделение Областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району. Вакансии предлагают Вагонное ремонтное депо Псков, Вагонный участок Псков, Псковская городская больница, Пункт отбора на военную службу по контракту, автосервис «FIT SERVICE», «Почта России», «Тандер», «Псковский хлебокомбинат» и другие работодатели.

Как отметили организаторы, востребованы такие профессии, как слесарь-электрик 5-6 разряда, слесарь-ремонтник 5-6 разряда, военнослужащий по контракту, медсестра палатная, медсестра-анестезист, медсестра, фельдшер-лаборант, младшая медсестра по уходу за больными, санитар, уборщица, маляр-штукатур, проводник, кондитер, пекарь-кондитер, продавец, автомеханик, приемщик, водитель категории «В» и «С», оператор, кладовщик и другие.

Посетители могут найти варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, также им организуют встречу с работодателями, дадут консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.

ПОДРОБНОСТИ

Ярмарка вакансий пройдет в отделении центра занятости по адресу ул. Коммунальная, д. 71А. Часы работы ярмарки - с 10.00 до 13.00.

До центра занятости можно добраться автобусами №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская».

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