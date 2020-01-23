Найти работу и получить консультацию психолога смогут посетители ярмарки вакансий в Пскове

29 января в Пскове пройдет ярмарка вакансий. Как сообщили в пресс-службе администрации Пскова, мероприятие проводит отделение Областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району. Вакансии предлагают Вагонное ремонтное депо Псков, Вагонный участок Псков, Псковская городская больница, Пункт отбора на военную службу по контракту, автосервис «FIT SERVICE», «Почта России», «Тандер», «Псковский хлебокомбинат» и другие работодатели.

Как отметили организаторы, востребованы такие профессии, как слесарь-электрик 5-6 разряда, слесарь-ремонтник 5-6 разряда, военнослужащий по контракту, медсестра палатная, медсестра-анестезист, медсестра, фельдшер-лаборант, младшая медсестра по уходу за больными, санитар, уборщица, маляр-штукатур, проводник, кондитер, пекарь-кондитер, продавец, автомеханик, приемщик, водитель категории «В» и «С», оператор, кладовщик и другие.

Посетители могут найти варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, также им организуют встречу с работодателями, дадут консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.