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Происшествия

В Пскове разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину (ФОТО)

23 января 2020 года, 10:11

Полиция продолжает розыск жителя Пскова Иванова Романа Анатольевича, 1974 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 апреля 2019 года мужчина без вести пропал на территории областного центра. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.


В Пскове разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину (ФОТО)
Роман Иванов
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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