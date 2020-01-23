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Общество

В Пскове городские власти поддержали инициативу законодательно ограничить продажу снюсов

23 января 2020 года, 09:36

На федеральном уровне идут переговоры о возможности законодательно ограничить доступ к никотиносодержащим смесям. Как сообщает пресс-служба администрации Пскова, об этом доложил начальник ОИАЗ УМВД по городу Пскову Евгений Кулешов на общегородском итоговом совещании 22 января.

Евгений Кулешов обратил внимание присутствующих на опасность употребления никотиносодержащих жевательных смесей, так как доза никотина в них значительно превышает дозу, содержащуюся в табачной продукции. По его словам, особенно сильно употребление такой продукции сказывается на детском организме. «Ребенок 10 лет не станет разбираться в дозировке никотина и читать предупреждающие надписи на упаковках, на которых, кстати, написано «не рекомендовано для детей». «Не рекомендовано», но не «запрещено»! На данный момент уже зафиксирован ряд случаев госпитализации», - подчеркнул он.

Докладчик заметил, что основная сложность на законодательном уровне заключается в том, что эти вещества - никотиносодержащие, но бестабачные жевательные смеси. «Самое главное, что придумали продавцы данных смесей - убрали табак. Снюсы побывали в нашем экспертном центре и в них не обнаружили какие-либо психотропные, наркотические вещества и табак. Получается, что в составе нет запрещенных или ограниченных в продаже веществ, а значит и закона, ограничивающего доступ к жевательным смесям,» - пояснил Евгений Кулешов.

Глава Пскова Елена Полонская выразила готовность проработать инициативу о запрете продажи снюсов совместно с Псковским областным собранием депутатов и оказать всяческое содействие в решении этой проблемы.

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