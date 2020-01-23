Псковичи познакомятся с жизнью блокадного Ленинграда в рамках всероссийский акции

Акция «Хлеб той зимы», посвященная 76-летию освобождения города Ленинграда от блокады пройдет 27 января в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, с 13 до 18 часов на перекрестке улиц Пушкина и Ленина будет работать площадка, на которой псковичи смогут познакомиться с жизнью блокадного города.

На площадке будут представлены образцы газет, партизанских листовок военного времени и хлебные карточки. Также горожане узнают, какой была суточная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады. Это кусочек хлеба весом в 125 граммов.

26 января акция пройдет в Великих Луках. Также вк мероприятию присоединятся рекордное Псковский, Невельский, Печорский, Опочецкий, Островский, Печорский, Усвятский, Палкинский, Плюсский, Дедовичский и Порховский районы. В районах с 26 по 29 января также будут организованы площадки для проведения акции, в школах будут проводиться тематические уроки и квесты.

Отметим, акция псковские мероприятия организуются в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и патриотического проекта «Чтобы помнили». В этом году акция пройдет в пятый раз.