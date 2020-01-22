С 2020 года будет пересмотрена программа газификации Псковской области - с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером достигнута подобная договоренность. Об этом заявил губернатор Псковскорй области Михаил Ведерников, сегодня, 22 января на встрече с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, который несколько дней назад был назначен на эту должность. В ходе общения стороны обсудили актуальные вопросы по взаимодействию компании и администрации региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

- Очень надеюсь, что, выполняя поручения и задачи руководства „Газпрома“ и „Газпром межрегионгаза“, вы также будете учитывать интересы, возможности и особенности Псковской области. У нас хорошие отношения складываются с „Газпромом“, несмотря на то что в предыдущий период были накоплены значительные долговые обязательства, — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что в июне прошлого года совместно с руководством «Газпрома» был пересмотрен план реструктуризации задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленный природный газ. Михаил Ведерников обратил внимание, что в прошлом году регион в этой части выполнил все взятые на себя обязательства и в настоящее время график перевыполняется.