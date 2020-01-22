Выставка работ художников-преподавателей открылась в Пскове

Выставка работ художников-преподавателей Детской художественной школы Пскова «По Сербии, Албании и Черногории» Ларисы Гордеевой, Софьи Рыжковой, Сергея Семенова, Олега Цветкова и Светланы Ковальковой открылась в ДХШ, сообщает пресс-служба городской администрации.
Художники-преподаватели организовали эту выставку по итогам осеннего международного пленэра, проходившего с 26 октября по 5 ноября. Художники отмечают, что приобрели уникальный опыт, который позволит строить свою преподавательскую работу на более высоком уровне.
В экспозиции представлено более 40 работ.