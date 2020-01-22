Выставка работ художников-преподавателей открылась в Пскове

14 января 12:46 В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями Три дня сидеть на столбе, спать пару часов в сутки, мерзнуть на ночных съемках, не наращивать ресниц и не красить ногти, разучить сербский танец и испечь торт в форме кинотарелки — на что пошли псковичи ради съемок в «Холопе»