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Культура

Выставка работ художников-преподавателей открылась в Пскове

22 января 2020 года, 17:49

Выставка работ художников-преподавателей Детской художественной школы Пскова «По Сербии, Албании и Черногории» Ларисы Гордеевой, Софьи Рыжковой, Сергея Семенова, Олега Цветкова и Светланы Ковальковой открылась в ДХШ, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Художники-преподаватели организовали эту выставку по итогам осеннего международного пленэра, проходившего с 26 октября по 5 ноября. Художники отмечают, что приобрели уникальный опыт, который позволит строить свою преподавательскую работу на более высоком уровне.

В экспозиции представлено более 40 работ.  

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