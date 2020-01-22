Тротуар на улице Поземского по просьбе жителей сужать не будут

Тротуар у дома №8 по улице Леона Поземского в Пскове в процессе реконструкции сужать не будут, но благоустроят, пишет ПАИ со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Ранее одна из жительниц этого дома обратилась на сайт губернатора, заявляя, что сужение тротуара может навредить жильцам.

По плану реконструкции, дорога в этом месте останется в действующих границах. Максимально допустимое расширение - 10-20 сантиметров на муниципальном участке улицы, а на территории, прилегающей к дому №8, подрядная организация работ проводить не будет.

Реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт продлится в течение двух лет. На него потратят 353 млн рублей.