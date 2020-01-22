Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Тротуар на улице Поземского по просьбе жителей сужать не будут

22 января 2020 года, 17:33

Тротуар у дома №8 по улице Леона Поземского в  Пскове в процессе реконструкции сужать не будут, но благоустроят, пишет ПАИ со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Ранее одна из  жительниц этого дома обратилась на сайт губернатора, заявляя, что сужение тротуара может навредить жильцам.

 По плану реконструкции, дорога в этом месте останется в действующих границах. Максимально допустимое расширение - 10-20 сантиметров на муниципальном участке улицы, а на территории, прилегающей к дому №8, подрядная организация работ проводить не будет.

Реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт продлится в течение двух лет. На него потратят 353 млн рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С 2020 года будет пересмотрена программа газификации Псковской области
Выставка работ художников-преподавателей открылась в Пскове
За рулем опрокинувшегося в Псковской области бензовоза был житель Беларуси
На трассе в Псковской области перевернулась фура со сжиженным газом
Некоторые торговые точки Пскова не попали в утвержденную городскими властями схему
До 300 человек, пострадавших в авариях, ежегодно спасают сотрудники псковского МЧС
В Псковской области растет число поджогов
Псковское управление ФАС вмешалось в ситуацию с объектами нестационарной торговли
Путин: на гранты для региональных проектов в 2020 году дополнительно направили 3 миллиарда рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи примерили на себя роль министров

Общество
21 января 17:01

Псковичи примерили на себя роль министров

Новые члены правительства предложили упростить визовый режим и развивать туризм
Похудевший вдвое пскович отдал старый гардероб на благотворительность и уже полгода не придерживается диеты

Общество / Здоровье
21 января 13:21

Похудевший вдвое пскович отдал старый гардероб на благотворительность и уже полгода не придерживается диеты

Врачи через несколько проколов уменьшили его желудок и укоротили тонкую кишку, сшив их между собой
Сухость во рту – сахар в крови

Общество / Здоровье
21 января 12:24

Сухость во рту – сахар в крови

Несложные исследования помогут разобраться в причинах