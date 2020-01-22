За рулем опрокинувшегося в Псковской области бензовоза был житель Беларуси

Фура, перевозившая пропан-бутановую смесь и опрокинувшаяся сегодня на федеральной трассе в Псковской области, зарегистрирована на территории Республики Беларусь. За рулем бензовоза находился житель Беларуси. Мужчина 1967 года рождения не справился с управлением, тяжеловоз оказался в кювете, рассказали в пресс-службе УМВД России по псковской области. Авария произошла сегодня, 22 января, около 15:20.

Как ранее сообщала «Псковская правда», ДТП произошло в поселке Усть-Долыссы Невельского района произошло возле автомобильного моста на трассе Р-23, ведущей от Санкт-Петербурга к белорусской границе. По данным МЧС, утечки газа не произошло, движение на трассе не нарушено.