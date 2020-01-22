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Экономика

Некоторые торговые точки Пскова не попали в утвержденную городскими властями схему

22 января 2020 года, 16:00

Сотрудники регионального Управления ФАС выявили несколько проблем в сфере нестационарной торговли. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец на пресс-конференции 22 января.

По словам Ольга Милонаец, выяснилось, что некоторые работающие с начала нулевых годов торговые точки не попали в утвержденную в 2012 году схему объектов нестационарной торговли. 

«До 2009 года было различное регулирование, и были разные истории попадания на то или иное место. В 2009 году появляется закон о регулировании торговой деятельности, и там появляется норма о необходимости утверждения в каждом муниципалитете схема объектов несанкционированной торговли с местами, с площадями. При этом, федеральным закон разрешил внести в схемы тех, кто на момент 2009 года находился на этих территориях, даже если это был самострой. Наш орган местного самоуправления долго раскачивался, и схема была появилась только в 2012 году. А дальше получилось, что кого-то в 2012 году не внесли, и он мирно работал без договора», - рассказала она.

И когда началась инвентаризация, «эти истории стали всплывать, и предприниматели, получившие предписание снести объекты, стали жаловаться, что гнобят бизнес». 

«Мы стали разбираться с каждый объектом, по чьей вине их нет в схеме», - отметила руководитель УФАС.

Другая выявленная проблема – некоторые нестационарные объекты занимают более значительные площади, чем указано в документах. «Люди имеют договора на 6 квадратных метров, а по факту используют 60 квадратов. Или в схеме 40 квадратов, а по факту - 600. Почему на это обратили внимание? Потому что есть обращения от предпринимателей о том, что они хотели бы место в этой схеме, а оно уже занято», - сказала Ольга Милонаец.

По ее словам, установлено 18 проблемных объектов. «Предприниматели пообещали сократить эти площади», - сообщила она.

Также антимонопольщики выяснили, что некоторые предприниматели стали продавать свои места, то есть торговать муниципальным имуществом. 

«Продал ларек, заодно и место. И почему-то комитет потребительского рынка решил, что так можно. Здесь мы выписываем комитету предписание», - сообщила Ольга Милонаец.

Ранее, Ольга Милонаец рассказала, что псковское Управление ФАС вмешалось в ситуацию с объектами нестационарной торговли.


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