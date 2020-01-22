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Происшествия

До 300 человек, пострадавших в авариях, ежегодно спасают сотрудники псковского МЧС

22 января 2020 года, 15:52

До 300 человек ежегодно спасают сотрудники псковского МЧС,  пострадавших в авариях . Как рассказал на пресс-конференции в "Псковской правде" начальник управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, выезды на ДТП занимают второе место в статистике выездов сотрудников псковского МЧС.

В 2018 году спасатели выезжали на 1 174 ДТП, в 2019 году число выездов увеличилось на 11%.

- От 100 до 300 человек мы ежегодно спасаем на авариях, - рассказал он. - Спасая людей, мы вырезаем их из машин, передаем в кареты "Скорой помощи", отключаем электрооборудование в машинах, чтобы избежать возгорания, производим смыв горюче-смазочных материалов с дороги.

Ранее Валерий Филимонов сообщил, что в Псковской области растет число поджогов. 

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