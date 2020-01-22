Псковское управление ФАС вмешалось в ситуацию с объектами нестационарной торговли, потому что к антимонопольщикам поступили обращения и от предпринимателей, и от администрации города. Как передает корреспондент «Псковской правды, об этом сообщила руководитель псковского управления ФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции, посвященной проблемам нестационарной торговли.

- Нам казалось что все проблемы сняты. Мы не осуществляем повальный контроль - реагируем только на обращения от участников рынка. И в конце года нам поступило несколько обращений предпринимателей. В данном случае предприниматели инициировали обращение с целью получения объектов нестационарной торговли – киосков, павильонов и т.д. В ряде случаев им отказали по разным причинам, - сообщила она.

Кроме того, по ее словам, в городе произошли изменения: с января 2019 года осуществлять контроль на рынке нестационарной торговли вменили новому управлению. «Они проехали весь город и посмотрели объекты нестационарной торговли, провели инвентаризацию. И пошла волна по наведению порядка в этой сфере.

- Администрация Пскова обратилась к нам с пакетом претензий по некоторым торговым точкам, - отметила Ольга Милонаец.

Поэтому руководитель ФАС собрала на площадке ведомства две стороны, а также курирующего замглавы администрации Пскова, представителей прокуратуры, «чтобы сверить все точки над i.»