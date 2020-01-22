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Общество

Жителей Псковской области предупреждают от усилении ветра в ближайшие часы

22 января 2020 года, 14:20

В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление северо-западного ветра, пишет ПАИ со ссылкой на  региональное Управление МЧС.

Прогнозируют порывы ветра до 20-25 метров в секунду.

Во время сильного ветра псковичам рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также  сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью. Также необходимо плотно закрыть окна.

Автомобиль следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев.  На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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