Жителей Псковской области предупреждают от усилении ветра в ближайшие часы

В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление северо-западного ветра, пишет ПАИ со ссылкой на региональное Управление МЧС.

Прогнозируют порывы ветра до 20-25 метров в секунду.

Во время сильного ветра псковичам рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью. Также необходимо плотно закрыть окна.

Автомобиль следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».