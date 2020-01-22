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Политика

Сегодня пройдут дебаты претендентов на пост главы Печорского района

22 января 2020 года, 12:27

Сегодня, 22 января, в Доме культуры Нового Изборска, пройдут дебаты кандидатов на пост главы Печорского района от партии «Единая Россия» пройдут в среду, 22 января. По итогам встречи жители района на предварительном голосовании будут принимать решение о том, кто представит единороссов на выборах главы муниципалитета, пишет ПАИ.

Всего запланировано пять подобных  встреч.

Участниками предварительного голосования в Печорском районе станут директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

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