Сегодня пройдут дебаты претендентов на пост главы Печорского района

Сегодня, 22 января, в Доме культуры Нового Изборска, пройдут дебаты кандидатов на пост главы Печорского района от партии «Единая Россия» пройдут в среду, 22 января. По итогам встречи жители района на предварительном голосовании будут принимать решение о том, кто представит единороссов на выборах главы муниципалитета, пишет ПАИ.

Всего запланировано пять подобных встреч.

Участниками предварительного голосования в Печорском районе станут директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.