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Общество

Социальную выплату на улучшение жилищных условий получат 22 молодые семьи

22 января 2020 года, 11:42

Социальную выплату на улучшение жилищных условий в этом году получат 22 молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. На эти цели предусмотрено 20 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.

В настоящее время проводят организационную работу по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства). Свидетельства будут оформлены и вручены в марте текущего года.


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