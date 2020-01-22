Социальную выплату на улучшение жилищных условий получат 22 молодые семьи

Социальную выплату на улучшение жилищных условий в этом году получат 22 молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. На эти цели предусмотрено 20 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.

В настоящее время проводят организационную работу по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства). Свидетельства будут оформлены и вручены в марте текущего года.



