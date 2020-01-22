Новые служебные автомобили получили сотрудники ГИБДД

53 служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области - 46 автомобилей марки Škoda Octavia и 7 – UAZ Patriot, сообщает ПАИ. Ключи от новых автомобилей вручили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и начальник регионального УМВД Алексей Овсянников.

- Эта техника поступила в наш регион в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», - сказал Михаил Ведерников. - Именно благодаря активной позиции и настойчивости руководителя псковское Управление получает такое большое количество новой техники.

Губернатор поблагодарил Алексея Овсянникова за работу Управления в 2019 году.

-У нас на 11% снизилось количество ДТП, на 13% – количество пострадавших, на одну пятую - количество погибших. Это, конечно, результат вашей ежедневной честной и профессиональной работы и, надеюсь, что новая техника поможет вам еще более качественно выполнять свои задачи. Поздравляю с этим событием и желаю продуктивного 2020 года, - сказал Михаил Ведерников.