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Происшествия

Мошенники украли с банковской карты псковички 30 тысяч рублей

22 января 2020 года, 10:06

В Псковском районе женщина поверила мошеннику  и осталась без денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

49-летней жительнице Псковского района 21 января на мобильный телефон позвонил неизвестный и  представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что  злоумышленники, якобы, пытаются снять с банковской карты женщины деньги. Женщина сообщила данные банковской карты мошеннику и лишилась 30 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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