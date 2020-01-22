Мошенники украли с банковской карты псковички 30 тысяч рублей

В Псковском районе женщина поверила мошеннику и осталась без денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

49-летней жительнице Псковского района 21 января на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что злоумышленники, якобы, пытаются снять с банковской карты женщины деньги. Женщина сообщила данные банковской карты мошеннику и лишилась 30 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.